Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο 86-76: Είχε Λόσον και πλουραλισμό

Γιάννης Πάλλας
Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο 86-76: Είχε Λόσον και πλουραλισμό
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Η Μπασκόνια επικράτησε (86-76) της Αρμάνι Μιλάνο επιτυγχάνοντας την πρώτη νίκη στη φετινή Euroleague με τον Έι Τζέι Λόσον να κάνει τη διαφορά.

Με επιθετικό πλουραλισμό και τον Έι Τζέι Λόσον να βάζει την υπογραφή του η Μπασκόνια επιβλήθηκε (86-76) της Αρμάνι Μιλάνο για την 3η αγωνιστική της Euroleague, παίρνοντας την πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν.

Ο Αμερικανός άσος είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κρις Ντουάρτε είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κάνοντας σπουδαία δουλειά, όπως και ο Ντι Τζέι Στιούαρτ με 12 πόντους και 2 ασίστ.

Από την Ιταλική ομάδα ο Μόουζες Ράιτ είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ο Ντέβον Χολ 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς είχε 10 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Η Μπασκόνια μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και έδειξε διάθεση να κυριαρχήσει από τα πρώτα λεπτά (26-16 στο 10') με τον Έι Τζέι Λόσον, τον Ντι Τζέι Στιούαρτ και τον Κρις Ντουάρτε. Η Αρμάνι ακουμπώντας την μπάλα στον Μόουζες Ράιτ θέλησε να φθείρει τους Βάσκους, ωστόσο οι λύσεις από τους Ντέβον Χολ και Άλεκ Πίτερς δεν έφταναν (44-36 στο 20').

 

Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε πιέζοντας περισσότερο η Αρμάνι να μαζέψει το ματς και να επιστρέψει (65-60 στο 30'), αλλά ο Μάρτσιο Σάντος με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 17:48 λεπτά συμμετοχής βοήθησε, ώστε η Μπασκόνια να συντηρήσει τη διαφορά και να φτάσει στην πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, απέναντι στην ιταλική ομάδα που δείχνει ακόμη να μην μπορεί να βρει την κατάλληλη χημεία.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε περισσότερες λύσεις στην επίθεση και καλύτερη επίδοση στο περιφερειακό σουτ (42.3% με 11/26 τρίποντα, έναντι 29.2% της Αρμάνι με 7/24 τρίποντα).

MVP O… Κρις Ντουάρτε, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους (1/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 20:05 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 17 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Έι Τζέι Λόσον (16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντι Τζέι Στιούαρτ (12 πόντους, 2 ασίστ) και Μάρτσιο Σάντος (10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μόουζες Ράιτ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 23:19 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μάρκους Χάουαρντ έμεινε άποντος και είχε 1 ριμπάουντ σε 8:26 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, χωρίς να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Η Μπασκόνια σούταρε με 42.3% στα τρίποντα (11/26) και η Αρμάνι Μιλάνο είχε μόλις 29.2% (7/24).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-36, 65-60, 86-76.

Kosner Baskonia Vitoria-GasteizFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Paolo GalbiatiMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0M. Howard08:2600/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%01102000-1
1A. Lawson *28:07166/1060.0%2/366.7%4/757.1%0/00.0%0333210015
2K. Simmons *22:2694/1136.4%3/837.5%1/333.3%0/00.0%123433006
3D. Stewart *20:56124/850.0%2/366.7%2/540.0%2/2100.0%0002101011
5C. Duarte20:05103/560.0%2/2100.0%1/333.3%3/3100.0%1342200117
6S. Joksimovic03:2100/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%00002200-4
7R. Kurucs16:1551/520.0%1/333.3%0/20.0%0/00.0%145141207
8T. Sedekerskis05:2041/250.0%1/1100.0%0/10.0%2/2100.0%022000107
10M. Spagnolo *18:4152/366.7%1/250.0%1/1100.0%0/00.0%011412006
12D. Baugh18:0794/4100.0%3/3100.0%1/1100.0%0/00.0%0114230011
21M. Santos17:48103/650.0%3/560.0%0/10.0%4/4100.0%3360311113
35K. Faried *20:2863/475.0%3/3100.0%0/10.0%0/00.0%156003109
Team/Coaches011000001
TOTAL200:008632/5954.2%21/3363.6%11/2642.3%11/11100.0%726332022166298
Armani Olimpia MilanFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Giuseppe PoetaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0J. Burnell19:4283/742.9%1/333.3%2/450.0%0/00.0%123021015
2R. Cole21:4786/966.7%2/450.0%0/50.0%4/4100.0%0440222110
5M. Wright *23:19175/1241.7%5/955.6%0/30.0%7/887.5%4261010019
7S. Tonut00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
10L. Bolmaro *23:1073/933.3%2/728.6%1/250.0%0/00.0%044131105
13D. Thompson *14:3521/425.0%1/333.3%0/10.0%0/00.0%000312201
17G. Ricci05:3331/1100.0%0/00.0%1/1100.0%0/00.0%011010003
21D. Flaccadori00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
22D. Hall *35:03125/1050.0%3/742.9%2/366.7%0/00.0%11212310018
24G. Mathews15:0131/425.0%1/1100.0%0/30.0%1/250.0%000021300
25A. Peters *25:09103/650.0%2/450.0%1/250.0%3/475.0%3471210015
31D. Booker16:4161/333.3%1/333.3%0/00.0%4/4100.0%303221008
Team/Coaches11200002
TOTAL200:007625/6538.5%18/4143.9%7/2429.2%19/2286.4%1319322018118286
@Photo credits: Baskonia/X
     

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