Ο Σέιμπεν Λι είναι ένα... ιδιαίτερο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό, με τον παίκτη να έχει μείνει πλέον εμφανώς πίσω στο ροτέισιον και τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν το τι μέλλει γενέσθαι στην περίπτωσή του.

Ο Σέιμπεν Λι, μετά με την απόκτηση του Μόντε Μόρις, αναμένεται να δει τον ρόλο του να μειώνεται ακόμη περισσότερο, καθώς πλέον λογίζεται ως τέταρτος «άσσος» στον Ολυμπιακό, ενώ και στο «2» έχει μπροστά του τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ.

Βάσει όλων αυτών, ουσιαστικά ο δρόμος της εξόδου μοιάζει... μονόδρομος, όμως στον Ολυμπιακό δεν το βλέπουν έτσι. Οι Ερυθρόλευκοι εκτιμούν και το ταλέντο αλλά και τον επαγγελματισμό του Σέιμπεν Λι, με αποτέλεσμα να μην έχουν σκοπό απλά να αποδεσμεύσουν έναν παίκτη που έχει σκοράρει 38 πόντους στην EuroLeague.

Από την άλλη, με το ρόστερ να μετρά πλέον τόσα γκαρντ, δεν θα ήταν και αρνητικοί στο να τον παραχωρήσουν, καθώς οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως οι Πειραιώτες είναι θετικοί στο να συζητήσουν μια ενδεχόμενη πρόταση άλλης ομάδας για τον παίκτη.

Ο Σέιμπεν Λι, για τον οποίο η δημοσιογραφική πιάτσα αναφέρει πως είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του και σε άλλη ομάδα της Ελλάδας, στη φετινή EuroLeague μετρά 3,4 πόντους και 1.4 ασίστ σε 11:24 λεπτά στο παρκέ, ενώ στην Stoiximan GBL ο Αμερικανός έχει ξεκάθαρα πιο μεγάλο ρόλο, μετρώντας 10.2 πόντους και 2.9 ασίστ σε 17:44 λεπτά κατά μέσο όρο.