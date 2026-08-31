Γουόκαπ: Η EuroLeague άνοιξε πειθαρχική διαδικασία κατά της Ντουμπάι για την υπόθεση του παίκτη
Σύμφωνα με πηγές του Gazzetta άνοιξε σήμερα πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC, για τις δηλώσεις του GM της ομάδας, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς σχετικά με τον Τόμας Γουόκαπ.
Το Gazzetta σας είχε αποκαλύψει ήδη τους λόγους για τους οποίους η διοργανώτρια αρχή θα άνοιγε την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την προσεγγισή της προς τον γκαρντ του Ολυμπιακού.
Ουσιαστικά ο ανεξάρτητος δικαστής μαζεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους όρους του συμβολαίου του 33χρονου Τεξανού με το ελληνικό διαβατήριο με τον ίδιο να απουσιάζει όπως είναι γνωστό από την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.