Η ΕuroLeague αποφάσισε να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία εναντίον της Ντουμπάι λόγω της υπόθεσης του Τόμας Γουόκαπ.

Σύμφωνα με πηγές του Gazzetta άνοιξε σήμερα πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Dubai BC, για τις δηλώσεις του GM της ομάδας, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς σχετικά με τον Τόμας Γουόκαπ.

Το Gazzetta σας είχε αποκαλύψει ήδη τους λόγους για τους οποίους η διοργανώτρια αρχή θα άνοιγε την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την προσεγγισή της προς τον γκαρντ του Ολυμπιακού.

Ουσιαστικά ο ανεξάρτητος δικαστής μαζεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους όρους του συμβολαίου του 33χρονου Τεξανού με το ελληνικό διαβατήριο με τον ίδιο να απουσιάζει όπως είναι γνωστό από την προετοιμασία του Ολυμπιακού.