Θετικό ήταν το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, όπου σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης με 7.500 φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στο πλευρό της ομάδας του. Οι Πειραιώτες κατέγραψαν την έκτη 100άρα τους στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 100-86.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκείνος που έλαμψε με την εμφάνισή του πραγματοποιώντας ρεκόρ καριέρας 41 πόντων κι έκλεψε την παράσταση. Ωστόσο τα βλέματα όλων ήταν στραμμένα στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις που φόρεσε για πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα», ακόμα κι αν το... επισκίασε η «μαγική» στατιστική του συμπαίκτη του.

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού αποθεώθηκε με το που πάτησε παρκέ, ενώ μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια κατευθείαν στην αναμέτρηση παλεύοντας για τις διεκδικήσεις της μπάλας. Ο απολογισμός του ήταν 8 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα με ένα λάθος στα 22:17 λεπτά που αγωνίστηκε.

Αναλυτικά η στατιστική του

8 πόντοι

1/2 δίποντα

2/5 τρίποντα

2 ριμπάουντ

4 ασίστ

2 κλεψίματα

1 λάθος

11 PIR

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του