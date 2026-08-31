EuroLeague: Στο «αέρα» τα μεμονωμένα εισιτήρια για το Super Cup

Παναγιώτης Αρταβάνης
EuroLeague: Στο «αέρα» τα μεμονωμένα εισιτήρια για το Super Cup
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Η EuroLeague ξεκίνησε τη διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για το Super Cup το οποίο θα διεξαχθεί στις 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Στον... αέρα βγήκαν από σήμερα (31/08) τα μεμονωμένα εισιτήρια για το Super Cup της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 18 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό τον τρόπο της διάθεση των εισιτηρίων μιας ημέρας, με τις τιμές να ξεκινούν από 55 έως 138 ευρώ την Παρασκευή (18/09) και 102-256 το Σάββατο(19/09).

Οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν θα είναι ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ντουμπάι BC και η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τους Τούρκους (17:00) στον ημιτελκό.

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@Photo credits: INTIME
     

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