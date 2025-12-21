Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μεγάλο ματς απέναντι στον Κολοσσό, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να κάνει την καλύτερή του εμφάνιση με τους Ερυθρολεύκους.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ΜΥΘΙΚΑ πράγματα απέναντι στον Κολοσσό, με τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού να διαλύει την άμυνα του Κολοσσού και μαζί το ρεκόρ καριέρας του με την ομάδα του Πειραιά.

Συγκεκριμένα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σταμάτησε στους 41 πόντους, σπάζοντας το ρεκόρ του στην Stoiximan GBL, το οποίο ήταν 29 πόντοι, πάλι με αντίπαλο τον Κολοσσό, στις 9 Μαρτίου του 2025, για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στην EuroLeague οι 32 πόντους απέναντι στην ΤΣΣΚΑ στις 22 Οκτωβρίου του 2021 παραμένουν το career-high

Το απόλυτο ρεκόρ της καριέρας του είναι οι 47 πόντοι που είχε σημειώσει σε αγώνα στην G-League στις 7 Δεκεμβρίου του 2022.

Να σημειωθεί πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έγινε ο τέταρτος Έλληνας Έλληνας με 40+ πόντους, μετά τους Στογιάκοβιτς, Κόμματο και Ρογκαβόπουλο.

Το απόλυο ρεκόρ του Ολυμπιακού παραμένει στα χέρια του Ζάρκο Πάσπαλι, ο οποίος είχε 54 πόντους στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος 1992-93 κόντρα στη Δάφνη, ματς στο οποίο ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 105-103.

Η στατιστική του Τάιλερ Ντόρσεϊ: