Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσο, ότι η αποκατάσταση του Μουσταφά Φαλ παέι πολύ καλά και θα επιστρέψει μέσα στη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, όπου σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης με 7.500 φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στο πλευρό της ομάδας του. Οι Πειραιώτες κατέγραψαν την έκτη 100άρα τους στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 100-86.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στον Μουσταφά Φαλ και στο στάδιο της αποκατάστασής του, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta για την επιστροφή του Γάλλου γίγαντα.

Συγκεκριμένα είπε: «Η αποκατάσταση του Φαλ πηγαίνει πολύ καλά σύμφωνα με τους γιατρούς. Τον έχω δει να κάνει σπριντ μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως. Πιστεύω πως θα επιστρέψει μέσα στη σεζόν, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο, οπότε θα το δούμε στο επόμενο διάστημα».