Μόρις: «Ο κόουτς μου ζητούσε να πάρω την μπάλα, στα αποδυτήρια ρωτούσαν πώς γίνεται να είμαι αγχωμένος»

Ο Μόντε Μόρις μίλησε για το άγχος που είχε στην πρώτη του εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, αλλά και όσα του ζητούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ντεμπούτο του.

Ο Μόντε Μόρις έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχοντας πολύ καλή εικόνα απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Αμερικανός μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στη μικτή ζώνη, τονίζοντας πως έχει τη στήριξη της οικογένειάς του και ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε τι του ζήτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ δεν έκρυψε το άγχος του για το πρώτο του παιχνίδι μετά από 1,5 μήνα.

Οι δηλώσεις του Μόντε Μόρις

«Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά από 1,5 μήνα, ένιωσα καλά να παίζω μπροστά στον κόσμο για αυτό το κλαμπ, με τους νέους μου συμπαίκτες. Ήταν δύσκολο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Ξύπνησα στις 5 το πρωί και αναρωτήθηκα πώς θα πάει το παιχνίδι. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ».

Για το τι του ζητούσε ο Μπαρτζώκας: «Να πάρω την μπάλα. Όταν ξεκίνησαν να γίνονται κάποια λάθη, μου λεγε "Μόντε πάρε την μπάλα". Έπρεπε να βιαστώ να το κάνω αλλά ξέρετε, απλώς θέλει να παίξω το παιχνίδι μου, χωρίς εγωισμό, να βρω τα σουτ μου και τα plays. Είμαι αρκετά καλά σωματικά, όταν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η σωματική μου κατάσταση θα μπορώ βοηθήσω ακόμα περισσότερο».

Για τον Ντόρσεϊ και πώς κάνει τη δική του ζωή πιο εύκολη: «Είναι ένας σκόρερ. Ένιωθα ότι μπορούσε να βάλει 60, έχασε μερικά ελεύθερα. Είναι καλό να παίζεις δίπλα σε τόσο καλούς παίκτες, κανείς δεν είναι εγωιστής, ούτε εγώ, οπότε θα κολλήσω αμέσως».

Για την ευχή ενόψει της νέας χρονιάς: «Η μητέρα μου ήταν ξύπνια να δει το ματς, ήταν περίπου 4 στις ΗΠΑ. Όλοι με στηρίζουν. Ήμουν αρκετά νευρικός, στα αποδυτήρια μου λέγανε ήσουν στο NBA, πώς γίνεται να έχεις άγχος; Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι εδώ, θέλω να παίξω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχω συγκεντρωθεί πολύ στον Ολυμπιακό».