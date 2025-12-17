Ερναγκόμεθ για Χάποελ: «Χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας και την ατμόσφαιρα»
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.
- Εκατοντάδες οπαδοί του Άρη «τρέλαναν» το Αμβούργο
- Κινδυνεύει με διάλυση η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α!
- Μίλησε σχετικά με το μέλλον του ο Ομπράντοβιτς: «Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο»
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας πολύ ταλαντούχα ομάδα τη Χάποελ, ενώ τόνισε τη βοήθεια του κόσμου που είναι απαραίτητη, προκειμένου να βοηθήσουν την ομάδα να πάρουν τη δεύτερη σερί νίκη τους.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ερνανγκόμεθ:
Για τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε: Ήταν ωραίο παιχνίδι, ήταν σημαντική νίκη, ήταν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, μια σκληρή ομάδα, αλλά τώρα κοιτάμε το αυριανό ματς
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Τις πταίει;
Για την απόδοσή του: «Κάθε παίκτης είναι έτοιμος να βγει μπροστά για την ομάδα και να προσπαθήσει να πάρει τις νίκες. Αυτή είναι η δουλειά μας».
Για το παιχνίδι με τη Χάποελ: «Είναι δύσκολο παιχνίδι, διαθέτουν πολύ ταλέντο. Έχουν πολλά μεγάλα ονόματα. Πάζιουν πολύ καλά, είναι πρώτοι στην EuroLeague, οπότε θα είναι μια σπουδαία αναμέτρηση για εμάς.
Για το Sold - out: «Φυσικά χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας, χρειαζόμαστε την ατμόσφαιρα. Τους χρειαζόμαστε για να πάρουμε αυτή τη νίκη.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.