Ερναγκόμεθ για Χάποελ: «Χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας και την ατμόσφαιρα»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μίλησε στο επίσημο σάιτ της ομάδας του και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ σχολίασε και το ματς με τη Χάποελ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12, 21:15), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας πολύ ταλαντούχα ομάδα τη Χάποελ, ενώ τόνισε τη βοήθεια του κόσμου που είναι απαραίτητη, προκειμένου να βοηθήσουν την ομάδα να πάρουν τη δεύτερη σερί νίκη τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ερνανγκόμεθ:

Για τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε: Ήταν ωραίο παιχνίδι, ήταν σημαντική νίκη, ήταν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, μια σκληρή ομάδα, αλλά τώρα κοιτάμε το αυριανό ματς

Για την απόδοσή του: «Κάθε παίκτης είναι έτοιμος να βγει μπροστά για την ομάδα και να προσπαθήσει να πάρει τις νίκες. Αυτή είναι η δουλειά μας».

Για το παιχνίδι με τη Χάποελ: «Είναι δύσκολο παιχνίδι, διαθέτουν πολύ ταλέντο. Έχουν πολλά μεγάλα ονόματα. Πάζιουν πολύ καλά, είναι πρώτοι στην EuroLeague, οπότε θα είναι μια σπουδαία αναμέτρηση για εμάς.

Για το Sold - out: «Φυσικά χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας, χρειαζόμαστε την ατμόσφαιρα. Τους χρειαζόμαστε για να πάρουμε αυτή τη νίκη.»

