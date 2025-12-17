Ομπράντοβιτς: «Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο»
Στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Game Changers», ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παραχώρησε μια δήλωσε όσον αφορά το μέλλον του.
Αδιαμφισβήτητα, ο «Ζοτς» έχει τραβήξει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, μετά την απόφαση που πήρε να παραιτηθεί από τη Παρτίζαν.
Όλα όσα εξελίχθηκαν στη Σερβία, ήταν πρωτόγνωρα με τους οπαδούς της Παρτίζαν, να κάνουν τα πάντα, προκειμένου να μεταπείσουν την απόφαση του Σέρβου τεχνικού.
Ο ίδιος ήταν απόλυτος και απάντησε σχετικά με το μέλλον του στην ΕΡΤ, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να δεχθεί καμία πρόταση από κανέναν σύλλογο, μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:
«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται».
