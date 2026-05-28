Δείτε πώς διαμορφώθηκε το πανόραμα των ημιτελικών της Stoiman GBL με το προβάδισμα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να νικήσει τον μαχητικό ΠΑΟΚ του Παντελή Μπούτσκου και επιδιώκει να... καθαρίσει τη δουλειά στο Game 2 στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε ιδιαίτερη αντίσταση κόντρα στην ΑΕΚ κάνοντας με ευκολία το 1-0 στη σειρά στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Ημιτελική Φάση

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77

Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:15)

Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ