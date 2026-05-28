GBL: Το πανόραμα των ημιτελικών με το προβάδισμα των «αιωνίων»
Δείτε πώς διαμορφώθηκε το πανόραμα των ημιτελικών της Stoiman GBL με το προβάδισμα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα.
Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να νικήσει τον μαχητικό ΠΑΟΚ του Παντελή Μπούτσκου και επιδιώκει να... καθαρίσει τη δουλειά στο Game 2 στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε ιδιαίτερη αντίσταση κόντρα στην ΑΕΚ κάνοντας με ευκολία το 1-0 στη σειρά στο κατάμεστο ΣΕΦ.
Ημιτελική Φάση
Ολυμπιακός - ΑΕΚ
- Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77
- Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:15)
- Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
- Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 114-102
- Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος (30/5, 14:50)
- Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
@Photo credits: eurokinissi
