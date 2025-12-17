Κινδυνεύει με διάλυση η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α!

Σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας αντιμετωπίζει η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, με το ενδεχόμενο διακοπής των πρωταθλημάτων να είναι πλέον υπαρκτό, παρά το γεγονός ότι αρκετά σωματεία φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 17:30, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των σωματείων, υπό τη μορφή γενικής συνέλευσης, από τα γραφεία της Ένωσης. Στη συνάντηση έδωσαν φυσική παρουσία δύο σωματεία, ενώ μέσω Zoom συμμετείχαν 26. Η χαμηλή συμμετοχή καταδεικνύει, σύμφωνα με παράγοντες της Ένωσης, είτε άγνοια είτε υποτίμηση του προβλήματος, με την αντίληψη ότι «σιγά μην διακοπεί το πρωτάθλημα» να κυριαρχεί.

Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α φέρεται να έχει χρέη άνω των 100.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά οφειλές προς υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και επτά μήνες. Παράλληλα, υπάρχουν οφειλές για ενοίκια, ρεύμα, τηλέφωνα και λειτουργικά έξοδα, ενώ ενόψει Χριστουγέννων ελλοχεύει ο κίνδυνος ποινικών συνεπειών λόγω μη καταβολής δώρων, αλλά και επισχέσεων εργασίας από τους εργαζόμενους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εκλογές δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθούν, καθώς δεν κατατέθηκε ούτε μία υποψηφιότητα. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, με τέτοιο οικονομικό βάρος «ποιος θα βάλει το κεφάλι του στον ντορβά».

Την ίδια στιγμή, η θητεία της προσωρινής διοίκησης που είχε οριστεί από την ΕΟΚ λήγει σύντομα, με το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την επιστροφή των διορισμών στο Πρωτοδικείο, δηλώνοντας ουσιαστικά παραίτηση όλων των μελών. Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πλήρης ανατροπή των υποσχέσεων στήριξης από το Δ.Σ. της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Την κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, λόγω τελεσίδικης απαίτησης ύψους 59.000 ευρώ, που αφορά δεδουλευμένα δώρα της περιόδου 2016–2021, τα οποία είχαν δικαιωθεί δικαστικά οι πέντε υπάλληλοι της Ένωσης, πέραν των μισθών τους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταβάλει τη μηνιαία επιχορήγηση των 5.400 ευρώ, επικαλούμενος τη δέσμευση των λογαριασμών της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α, ποσό που, όπως τονίζεται, δεν καλύπτει ούτε το 40% των πάγιων εξόδων.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης που δεν ενεργοποιούνται σκοπίμως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντί να αναζητηθεί λύση μέσω εξόφλησης ή διακανονισμού των οφειλών, οι διοικούντες κατόπιν εντολής φέρονται να έπεισαν παραιτηθέντες συμβούλους να καθυστερήσουν την αποχώρησή τους, προκειμένου να συνεχιστούν οι αγώνες «με κάθε κόστος». Μάλιστα, αναφέρεται ότι διεξάγονται αγώνες ακόμη και χωρίς βασικές διοικητικές διαδικασίες.

Το μόνο που φαίνεται να αποτρέπει προσωρινά τη διακοπή των πρωταθλημάτων είναι η διεξαγωγή των αγώνων πάση θυσία, ακόμη και χωρίς υπαλλήλους, γεγονός που, όπως καταγγέλλεται, οδηγεί σε παράτυπες ή και παράνομες πρακτικές εις βάρος των εργαζομένων.

Η κατάσταση στην Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α χαρακτηρίζεται πλέον οριακή, με τις εξελίξεις των επόμενων ημερών να θεωρούνται καθοριστικές τόσο για τη διοικητική της υπόσταση όσο και για την ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, κ. Βρούτσης, οφείλουν να ενημερωθούν άμεσα για την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει η δεύτερη κορυφαία Ένωση της χώρας μετά την ΕΣΚΑ. Η κατάσταση των εργαζομένων και η έλλειψη ουσιαστικής διοίκησης δημιουργούν συνθήκες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη λειτουργία της Ένωσης και απαιτούν άμεση παρέμβαση.