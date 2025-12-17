Εκατοντάδες οπαδοί του Άρη βρίσκονται στις κερκίδες της Instalpark Arena και δημιούργησαν τρομερή ατμόσφαιρα.

Ο Άρης αντιμετωπίζει το Αμβούργο στη Γερμανία για την 11η αγωνιστική του Eurocup αλλά είναι σα να παίζει στο Nick Galis Hall. Εκατοντάδες οπαδοί της ομάδας βρίσκονται στις κερκίδες του γηπέδου της γερμανικής ομάδας και μάλιστα επιφύλαξαν την καθιερωμένη τρομερή υποδοχή στους παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς όπου χιλιάδες χαρτάκια πετάχτηκαν στον ουρανό της Instalpark Arena.

