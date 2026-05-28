Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια τους στο Game 1 με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και λύγισε στην παράταση (114-102) στο Game 1 των ημιτελικών των playoffs στο Telekom Center Athens.

Ο Παντελής Μπούτσκος βλέποντας τη συγκινητική εμφάνιση των παικτών του κόντρα στο «τριφύλλι» είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας. Μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα απραξίας είχαμε ενέργεια και πειθαρχία, παίξαμε σωστό μπάσκετ. Είχαμε 29 ασίστ, σημαίνει πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδας. Έχουμε αποδείξει το μέταλλο των παικτών μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ» δήλωσε ο προπονητής του «δικεφάλου» Παντελής Μπούτσκος στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Υπάρχει ένα turning point στην τρίτη περίοδο, ο κόσμος μπήκε στην εξίσωση, οι αντίπαλοι τους έδειξαν την ποιότητά τους και πήραν την νίκη. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο παιχνίδι να παίξουμε με την ίδια ενέργεια και την ίδια ένταση, χωρίς φόβο, να είμαστε ο εαυτός μας. Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας ένα παιχνίδι τόσο ανταγωνιστικό. Αν το αξίζουμε, να ξαναφέρουμε τη σειρά εδώ» συνέχισε.

Όσο για την ανταγωνιστικότητα του ΠΑΟΚ και το δείγμα γραφής της ομάδας του, υπογράμμισε: «Είμαστε περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead in στη νέα εποχή. Γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με τον κόουτς Τρινκιέρι και με τον νέο GM, τον Γιώργο Τσιάρα. Γίνονται στοχευμένες ενέργειες για να οργανωθούν δομές και ρουτίνες σε υψηλό επίπεδο. Σίγουρα, υπάρχει αισιοδοξία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα».

