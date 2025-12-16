Γιασικεβίτσιους: «Κοιμόμασταν εντελώς στο πρώτο μέρος»

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, αναφέρθηκε μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Παναθηναϊκό (81-77) και μίλησε για τα λάθη πυ έκανε η ομάδα του.

​​​​​​Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 81-77 της Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη για την 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, αναφέρθηκε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στα λάθη που έκανε η ομάδα του και του κόστισαν τη νίκη, κάνοντας τη δουλειά των «πρασίνων» πιο εύκολη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους:

«Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, ήταν μεγάλο παιχνίδι, με πολλές επαφές.

Είναι πολύ καλή ομάδα, υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά. Πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, σήμερα δεν ήταν η μέρα μας. Τα παιδιά έδειξαν απίστευτο πνεύμα στο γήπεδο, παλέψαμε μέχρι το τέλος με ένα κάπως περιορισμένο rotation.

Ωστόσο, κοιμόμασταν εντελώς στο πρώτο μέρος και δεν παίξαμε όπως συνήθως ούτε στο δεύτερο. Είχαμε πάρα πολλά λάθη, 22 συνολικά. Κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».