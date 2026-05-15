Ο πάουερ φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε Νικολό Μέλι αναφέρθηκε στην παρουσία της ομάδας του στο Final Four της Euroleague, αλλά και στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens και ο Νικολό Μέλι μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου όπως και ο προπονητής Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την διοργάνωση στην Αθήνα, αλλά και τη μεγάλη «μάχη» στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Ιταλός άσος εξήγησε ακόμη τη σημασία του να βρίσκεσαι σ’ αυτό το κορυφαίο μπασκετικό ραντεβού.

«Δεν πρέπει να παίρνουμε αυτή την επιτυχία αψήφιστα. Είναι μια τεράστια επιτυχία για εμάς και τώρα είμαστε πολύ κοντά στον μεγαλύτερο στόχο μας. Είναι λοιπόν υπέροχο που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι εύκολο να βάλεις στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Euroleague στην αρχή της σεζόν. Πρώτα, πρέπει να προκριθείς στα playoffs και στη συνέχεια στο Final Four. Είχαμε πολύ καλό ρεκόρ πριν το Final Four στη Βιτόρια, αλλά οι τραυματισμοί μας εμπόδισαν να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα» δήλωσε ο Νικολό Μέλι.

Όσο για τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, εξήγησε: «Θα δούμε τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Όπως έχουμε κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Η τύχη είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας εδώ. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε ένα ή δύο παιχνίδια μπροστά μας και φυσικά θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε τον τίτλο. Αλλά πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγοντες για να αποφασίσουμε αν η σεζόν θα είναι επιτυχημένη ή όχι».

