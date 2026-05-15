Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησαν πριν το Final Four για το ραντεβού της Euroleague στο Telekom Center Athens και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για το μεγάλο ραντεβού στο Telekom Center Athens για το Final Four της Euroleague, όπου στο δρόμο τους θα βρεθεί στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες της τουρκικής ομάδας και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησαν την Παρασκευή (15/5) για τη «μάχη» που θα δώσουν στην Αθήνα.

«Το κίνητρο είναι το back to back. Ένας από τους λόγος που επέλεξα να έρθω στην Τουρκία ήταν να ακολουθήσω στα βήματα κορυφαίων Αμερικανών γκαρντ όπως ο Σέιν Λάρκιν, που παίζει ακόμα εδώ. Είναι Αμερικανός και θα είχε κατακτήσει τρία τρόπαια της Ευρωλίγκας στην Εφές αν δεν είχε ακυρωθεί η χρονιά το 2020. Είναι ευκαιρία να πετύχω ό,τι αυτός, αλλά εκπροσωπώντας τη Φενέρ. Η κατάκτηση του τροπαίου είναι από μόνη της αρκετή για κίνητρο, αλλά έχω και την ευκαιρία να φτάσω στο επίπεδο ενός παίκτης όπως Λάρκιν» δήλωσε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, που αποτελεί ένα από τα ισχυρά «όπλα» του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Από την μεριά του ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ εξήγησε πως θέλει να μοιάσει στον Μπόμπι Ντίξον, έναν σπουδαίο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

«Σίγουρα θα ήθελα να πετύχω τα ίδια πράγματα με τον Μπόμπι Ντίξον. Προφανώς, θέλω να είμαι λίγο καλύτερος από αυτόν» είπε χαμογελώντας ο Αμερικανός άσος και πρόσθεσε: «Φυσικά, είναι πολύ δύσκολο να τον αντικαταστήσεις. Είχε καταπληκτικές εμπειρίες εδώ. Σίγουρα θα ήθελα να ζήσω τα ίδια πράγματα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παιχνίδι του ΝΒΑ και τις συγκρίσεις με την Ευρώπη και επισήμανε: «Φυσικά, το παιχνίδι στο NBA είναι πολύ πιο γρήγορο. Υπάρχουν περισσότερες κατοχές, περισσότερα τρίποντα. Εδώ, το παιχνίδι είναι πιο αργό, η ομαδική εργασία είναι πιο σημαντική. Υπάρχει λιγότερος ατομικισμός. Για μένα, τα πιο κρίσιμα πράγματα ήταν να προσαρμοστώ στο μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε και στις τακτικές του Γιασικεβίτσιους όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άλλωστε, μπήκα στην ομάδα αργά, οπότε έπρεπε να προσαρμοστώ γρήγορα. Ήταν σίγουρα μια πολύ καλή διαδικασία για μένα. Αυτή η διαδικασία βοήθησε το παιχνίδι μου να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο».

Και κατέληξε: «Ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν, είχα κάποιες δυσκολίες με την επαφή και την οδήγηση προς το καλάθι. Μερικές φορές είχα λάθη. Αλλά τώρα το έχω συνηθίσει καλύτερα και αντί να πιέζω την μπάλα, προσπαθώ να αφήσω το παιχνίδι να έρθει σε μένα και να εμπλέξω τους συμπαίκτες μου».

