Ναν: «Είναι πολύ καλή ομάδα, υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του (81-77) στην Κωνσταντινούπολη και αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η επικράτηση κόντρα στους πρωταθλητές της EuroLeague.

​​​​​​Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 81-77 της Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη για την 16η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν τόσο για εκείνον, όσο και για την ομάδα του το διπλό μέσα στην «πόλη».



Αναλυτικά όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:



Για το ότι ο Χόρτον-Τάκερ πριν το ματς είπε πως ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τον Ναν:

«Ο Τάλεν είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Είναι σαν αδερφός μου. Είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις, αλλά σήμερα ήμασταν οι νικητές. Αυτό είναι που έχει σημασία».

«Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Μπορέσαμε να τους σταματήσουμε, ήταν μεγάλο παιχνίδι, με πολλές επαφές. Είναι πολύ καλή ομάδα, υπερασπίζονται τον τίτλο, οπότε έπρεπε να παίξω καλά. Πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε σε αυτή την έδρα».



