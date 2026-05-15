Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για το Final Four και έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας όμως πως η ομάδα του μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο.

Να αποβάλλει το οποιοδήποτε βάρος από τους ώμους των παικτών του θέλησε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στο δρόμο για το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens. Γι’ αυτό τον λόγο έσπευσε να χρίσει φαβορί τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, όμως εξήγησε πως οι παίκτες του μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε αντίπαλο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά» ήταν το πρώτο σχόλιο του Λιθουανού τεχνικού της Φενέρμπαχτσε.

Και συνέχισε: «Κάθε σεζόν, πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα play-offs, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση. Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα».

Όσο για την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο Telekom Center Athens, εξήγησε: «Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδο σου».

Είναι προφανές πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που έχει διαχειριστεί πολλά Final Four και σαν προπονητής, θέλει να διατηρήσει ήρεμους τους παίκτες του και να μην αισθανθούν την παραμικρή πίεση, ώστε να αποδώσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους.