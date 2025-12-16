Παναθηναϊκός: Πιάστηκαν στα χέρια Γκραντ και Μπόλντγουιν
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και κέρδισε με 81-77 της Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη για την 16η αγωνιστική της EuroLeague.
Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζέριαν Γραντ πιάστηκε στα χέρια με τον Γουέιντ Μπόλντογουιν.
- Αποδοκιμασίες για τον Σλούκα στην είσοδό του στο παρκέ από τους Τούρκους
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
- Ψυχωμένος στην Πόλη και τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού!
Το επιεσόδιο δεν πήρε παραπάνω διαστάσεις με τους δύο παίκτες να ανταλλάζουν έντονες κουβέντες ο ένας με τον άλλον και τους ψυχραιμότερους να σπεύδουν να τους χωρίσουν.
Δείτε το βίντεο:
Wade Baldwin ve Jerian Grant maç sonunda kafa kafaya geldiler 👀 pic.twitter.com/Pu3jqDLcZ7— Euroleague Time (@euroleague_time) December 16, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.