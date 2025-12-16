Παναθηναϊκός: Πιάστηκαν στα χέρια Γκραντ και Μπόλντγουιν

Επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ του Γκραντ με τον Μπόλντγουιν, αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε (81-7) στην Κωνσταντινούπολη.

​​​​​​Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και κέρδισε με 81-77 της Φενέρμπαχτσε, στην Κωνσταντινούπολη για την 16η αγωνιστική της EuroLeague. ​​​​​​

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζέριαν Γραντ πιάστηκε στα χέρια με τον Γουέιντ Μπόλντογουιν.

Το επιεσόδιο δεν πήρε παραπάνω διαστάσεις με τους δύο παίκτες να ανταλλάζουν έντονες κουβέντες ο ένας με τον άλλον και τους ψυχραιμότερους να σπεύδουν να τους χωρίσουν.

