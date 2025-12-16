Ο Εργκίν Άταμαν ξέσπασε λίγο μετά το τέλος και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τον έβριζαν οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από την Κωνσταντινούπολη με μια σπουδαία νίκη με 81-77 αλλά ο Εργκίν Άταμαν στάθηκε πολύ στον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχθηκαν οι φίλοι της Φενέρ.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός είπε στην flash interview λίγο μετά το τέλος του αγώνα: «Είμαι πολύ ταραγμένος. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη, δώσαμε ρυθμό στην Φενέρ. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τους δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα».

Και συνέχισε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί 10 χιλιάδες Τούρκοι, φίλοι της Φενέρ, έβριζαν εμένα και την μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί. Ας δείξουμε τι αξίζουμε στο παρκέ. Είμαι πολύ αναστατωμένος. Αγράμματοι άνθρωποι βρίζουν την μητέρα μου. Κάποιος από την Euroleaague πρέπει να καταλάβει ότι όσα λένε δεν είναι δίκαια για αυτούς που παίζουν.

Είμαι περήφανος προπονητής της Εθνικής Τουρκίας αλλά αυτοί που έβριζαν είναι αγράμματοι άνθρωποι».