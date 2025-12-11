Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο
Η Αρμάνι Μιλάνο υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, επικρατώντας με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.
Αυτή ήταν η έκτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 23 πόντους στο 30' (80-57), πριν μειώσει στο τελικό σκορ.
Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45).
Αποτελέσματα-15η αγωνιστική
Πέμπτη 11/12
- Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84
- Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82
- Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89
- Παρί-Ζάλγκιρις
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια
Παρασκευή 12/12
- 18:00 Dubai Basketball-Μπάγερν
- 20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
- Βαλένθια 10-5
- Μονακό 9-5
- Ερυθρός Αστέρας 9-5
- Μπαρτσελόνα 9-5
- Ολυμπιακός 8-5 *
- Φενέρμπαχτσε 8-5 *
- Παναθηναϊκός 9-6
- Ζάλγκιρις 8-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 8-6
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Βίρτους 7-7
- Dubai Basketball 6-8
- Παρί 5-9
- Μπασκόνια 5-9
- Παρτίζαν 5-9
- Μπάγερν 5-9
- Μακάμπι 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 16/12
- 18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
- 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
- 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μονακό
