Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι για την 15η αγωνιστική.

Η Αρμάνι Μιλάνο υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στη EuroLeague, επικρατώντας με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Αυτή ήταν η έκτη ήττα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 23 πόντους στο 30' (80-57), πριν μειώσει στο τελικό σκορ.

Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45).

Αποτελέσματα-15η αγωνιστική

Πέμπτη 11/12

Παρασκευή 12/12

18:00 Dubai Basketball-Μπάγερν

20:30 Μονακό-Φενέρμπαχτσε

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4 Βαλένθια 10-5 Μονακό 9-5 Ερυθρός Αστέρας 9-5 Μπαρτσελόνα 9-5 Ολυμπιακός 8-5 * Φενέρμπαχτσε 8-5 * Παναθηναϊκός 9-6 Ζάλγκιρις 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 8-6 Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Βίρτους 7-7 Dubai Basketball 6-8 Παρί 5-9 Μπασκόνια 5-9 Παρτίζαν 5-9 Μπάγερν 5-9 Μακάμπι 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

18:00 Dubai Basketball-Μακάμπι

19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12