Χουάντσο: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας»

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, μίλησε αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του από την Αρμάνι, τονίζοντας τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός στο υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο, με 96-89, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, στάθηκε στο κομμάτι της συγέντρωσης, αλλά και την ενέργεια που πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Αναλυτκά όσα είπε ο Χουάντσο:

«Δεν παίξαμε επιθετικά στην άμυνα, νομίζαμε θα είναι εύκολο αλλά είναι η Ευρωλίγκα. Οι αντίπαλοι έπαιξαν πολύ καλά, σούταραν μόνοι τους. Είναι μεγάλη η σεζόν και δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό. Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας, στους 20 πόντους διαφορά δεν ήμασταν καν κοντά. Στο ΟΑΚΑ είναι πιο εύκολο όταν έχουμε μαζί μας τον κόσμο, αλλά εκτός έδρας δε γίνεται αυτό.

Έχει να κάνει με τη θέληση και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να βελτιωθούμε. Σκόραραν πολύ και θα είναι ένα καλό παιχνίδι να το μελετήσουμε και να μάθουμε από αυτό. Έχει να κάνει με την ενέργεια και την συγκέντρωση. Το σημαντικό είναι να μην κάνουμε τόσα πολλά λάθη γιατί θα μας κοστίσει στην κατάταξη».