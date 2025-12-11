Άταμαν: «Δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να βρισκόμαστε στα φαβορί της Euroleague»

Ο Έργκιν Άταμαν, στη συνέντευξη τύπου, αμέσως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού επί της Αρμάνι, τόνισε τα λάθη που έκανε η ομάδα του και του κόστισαν τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο, με 96-89, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Έργκιν Άταμαν, στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του, τόνισε τα λάθη των παικτών του, καθώς έδωσε και συγχαρητήρια στην Αρμάνι για την εμφάνισή της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

Η Αρμάνι έπαιξε εξαιρετικά απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο χάσαμε τελείως την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα καλάθια του Μπρουκς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Ειλικρινά, στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σε 20 λεπτά είχαν διαφορά 31 πόντων. Στην τελευταία περίοδο ήταν αδιάφορο. Έλεγξαν το ματς στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, συγχαρητήρια σε αυτούς.

Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague, γιατί δεν σταματήσαμε την Αρμάνι, που έπαιξε τρομερά επιθετικά».