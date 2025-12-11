Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σ' ένα story αμέσως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι.

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων στο Μιλάνο, δεν μπήκαν σχεδόν ποτέ στο κλίμα του αγώνα και γνώρισαν την ήττα από την Αρμάνι με 96-89.

Βέβαια το τελικό σκορ «κολακεύει» τους «πράσινους» οι οποίοι συνέχεια «κυνηγούσαν» στο σκορ και μάλιστα με διψήφιες διαφορές υπέρ της ιταλικής ομάδας, οι οποίες έφταναν και ξεπερνούσαν τους 20 πόντους από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σ' δύο story, όπου στο ένα είχε hashtag το «DPGtime» και στο δεύτερο την ημερομηνία που έγινε το ματς (11/12/25) και το hashtag «turningpoint».

Όπου «turning point» η έννοια μπορεί να είναι «σημείο καμπής» ή «κρίσιμη στιγμή» θέλοντας, ίσως, να τονίσει το πρόσωπο που έχει παρουσιάσει η ομάδα στα δύο τελευταία της παιχνίδια.