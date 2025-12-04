Μπαφες στο Gazzetta για το 0-20: «Οποιος το έχει γράψει αυτό, τι να πω...»

Ο Χρήστος Μπαφές έστειλε την δική του απαντηση μέσω του Gazzetta σε όσους αναφέρθηκαν στην αναβολή του Ολυμπιακός - Φενέρ και ζήτησαν την κατοχύρωση του ματς με 0-20 υπέρ της τουρκικής ομάδας.

Το Ολυμπιακός - Φενέρ αναβλήθηκε μετά από απόφαση της Κυβέρνησης και ο Χρήστος Μπαφές, μιλώντας στο Gazzetta, σχολίασε την απόφαση της κυβέρνησης και όχι μόνο.

Ο Αθλητικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε όσους μιλούν και γράφουν για 0-20 υπέρ της Φενέρ, τονίζοντας ότι θα πρέπει να προσέχουν αυτά που λένε.

«Πραγματικά, όποιος το έχει γράψει αυτό, τι να πω. Ή όποιος το λέει αυτό, δεν ξέρω. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί», ήταν τα λόγια του Χρήστου Μπαφέ στο Gazzetta.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Gazzetta ο Χρήστος Μπαφές:

«Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι αναβλήθηκε με απόφαση της Πολιτείας και νομίζω ότι ορθώς πήρε αυτή την απόφαση, γιατί πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια και των φιλάθλων μας και των συνανθρώπων μας και μακάρι σήμερα το βράδυ, που περιμένουμε πολύ δύσκολα καιρικά φαινόμενα, όλοι να φτάσουν ασφαλείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα.

Από εκεί και μετά, όπως θα δείτε και εσείς, το παρκέ βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια νεράκια, αφού δεν έγινε ο αγώνας και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί έγινε μια τιτάνια προσπάθεια, κυρίως από τους εργαζομένους του γηπέδου. Θέλω να μιλήσω ξεχωριστά για αυτούς, γιατί πραγματικά μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, στη βροχή αλλά και σε μεγάλα ύψη, προσπάθησαν και έκαναν αυτό που πρέπει ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για την διεξαγωγή του αγώνα. Αλλά εξωτερικά από το γήπεδο, με τον Θεό δεν τα έβαλε ποτέ κανείς.

Είδαμε πράγματα και βλέπουμε ακόμα πράγματα και αναμένουμε κι άλλα, τα οποία δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, αν τελείωνε το παιχνίδι στις 11 η ώρα, ο κόσμος πώς θα πήγαινε σπίτι του. Αν ένας συνάνθρωπός μας είχε ένα ατύχημα, μετά θα κλαίγαμε με κροκοδείλια δάκρυα, έτσι δεν είναι;

Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι η Φενέρ και η Ευρωλίγκα ήταν σε απόλυτη συνεργασία και ακολουθήσαμε όλοι μαζί τις οδηγίες της Πολιτείας και τώρα αναμένουμε να δούμε πότε θα γίνει το παιχνίδι. Υπάρχει η αυριανή ημέρα ως πιθανή ημερομηνία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που μας ενημέρωσαν μέσω της NOVA, ότι η παραγωγή της Ευρωλίγκας, το Hawkeye, το αντίστοιχο VAR αν θέλετε να το πούμε έτσι, υπάρχει μόνο ένα στην Ελλάδα για αυτή την εβδομάδα, γιατί υπολόγιζαν πως αν το ματς γινόταν στο ΣΕΦ, την επόμενη μέρα θα πήγαινε στο ΟΑΚΑ. Με αποτέλεσμα να μην είναι πιθανή ημερομηνία η αυριανή. Η Φενέρ έχει την πτήση της, έχει τον προγραμματισμό της, και δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνει.

Άλλη ημερομηνία είναι η Τρίτη και η Τετάρτη που μας έρχονται, γιατί και οι δύο ομάδες παίζουν την Παρασκευή, εμείς με την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και η Φενέρ με τη Μονακό. Και μια άλλη ημερομηνία είναι στις 30 Δεκέμβρη, αφού παίζουμε και οι δύο στις 2 Γενάρη παιχνίδι και δεν έχουμε υποχρεώσεις στα αντίστοιχα εθνικά μας πρωταθλήματα».

Για όσους γράφουν για 0-20:

«Πραγματικά, όποιος το έχει γράψει αυτό, τι να πω. Ή όποιος το λέει αυτό, δεν ξέρω. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί».