Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε με ανακοίνωσή της την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15), σχεδόν μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, αναβλήθηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που σήμανε «κόκκινο συναγερμό» στην Αττική.

Τις προηγούμενες ώρες, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των φιλάθλων. Τελικά, η αναμέτρηση αναβλήθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».