EuroLeague: Η ανακοίνωση για το πότε θα γίνει το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Οριστικά αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague σχεδόν μία ώρα και 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.
Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση. Η EuroLeague μέσω επίσημης θέσης αναφέρθηκε στον τρόπο που θα αποφασιστεί η νέα μέρα και ώρα του αγώνα.
Αναλυτικά
«Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε ανεστάλη, έπειτα από εισήγηση της τοπικής κυβέρνησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή σήμερα.
Η Euroleague θα εξετάσει, σε συνεργασία με τις δύο ομάδες, τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον ορισμό νέας ημερομηνίας, με βάση τις διαθέσιμες μέρες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες».
The EuroLeague Regular Season Round 14 game between @Olympiacos_BC and @FBBasketbol has been suspended following a recommendation from the local government due to severe weather conditions affecting the area during today.— EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025
Euroleague Basketball will evaluate with the affected…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.