Η EuroLeague τοποθετήθηκε σχετικά με την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Τι προβλέπεται για το νέο ορισμό του αγώνα.

Οριστικά αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague σχεδόν μία ώρα και 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση. Η EuroLeague μέσω επίσημης θέσης αναφέρθηκε στον τρόπο που θα αποφασιστεί η νέα μέρα και ώρα του αγώνα.

Αναλυτικά

«Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε ανεστάλη, έπειτα από εισήγηση της τοπικής κυβέρνησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague θα εξετάσει, σε συνεργασία με τις δύο ομάδες, τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον ορισμό νέας ημερομηνίας, με βάση τις διαθέσιμες μέρες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες».