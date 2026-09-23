ΑΕΚ: Η κατάσταση των τραυματιών ενόψει Super Cup
Η ΑΕΚ συνεχίζει να προετοιμάζεται με σημαντικές απουσίες ενόψει του ημιτελικό του Super Cup. Από τους τραυματίες της «Ένωσης» μόνο Δημήτρης Φλιώνης βρίσκεται σε φάση επιστροφής. Ο αρχηγός ακολουθεί μέρος των προπονήσεων και όπως όλα δείχνουν θα είναι έτοιμος για να βρεθεί στην 12αδα του Ντράγκαν Σάκοτα κόντρα στους «ερυθρόλευκους».
Σχετικά με τους υπόλοιπους, θεραπευτική αγωγή ακολουθούν ακόμη οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ. Κάτι που δείχνει και το μεγάλο θέμα που έχει η ΑΕΚ στη frontline της με τόσο κομβικές απουσίες. Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ δεν έχουν αγωνιστεί και σε κανένα φιλικό προετοιμασίας.
Όσο για τον Τομά Ερτέλ ανεβάζει στροφές και αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στη 12αδα της ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.
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