Ατζέντης Γουόκαπ: «Αυτά έγιναν μεταξύ του Τόμας και του Ολυμπιακού»

Ο ατζέντης του Τόμας Γουόκαπ παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική «As» και αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι με την υπόθεση του Τεξανού διεθνή.

Η απόφαση του Τόμας Γουόκαπ να φύγει από τον Ολυμπιακό προκειμένου να αναζητήσει αλλού την τύχη του και πιο συγκεκριμένα στην Ντουμπάι BC, ταρακούνησε συθέμελα το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τελικά ο Τεξανός (με ελληνικό διαβατήριο) γκαρντ κατάφερε να αφήσει τους «ερυθρόλευκους» και να μετακομίσει για τα επόμενα τρία χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τι συνέβη όμως πραγματικά; Ο ατζέντης του Γουόκαπ, Ντέιβιντ Κάρο, μιλώντας στην ισπανική «As» ανέλυσε όλα τα δεδομένα που υπήρχαν στην εν λόγω υπόθεση.

«Στην πραγματικότητα, κατατέθηκε επίσημο αίτημα στο BAT, το διαιτητικό δικαστήριο της FIBA. Η διαδικασία προχώρησε. Αργότερα, όταν επιτεύχθηκε συμφωνία, αποσύρθηκε, όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Το πρόβλημα με τον Γουόκαπ δεν είχε καμία σχέση με την Ντουμπάι BC. Ήταν ένα πρόβλημα που είχε ο ίδιος με τον Ολυμπιακό. Δεν του προσέφεραν βελτιωμένους όρους ή οτιδήποτε άλλο παρά όλες τις προσπάθειες να συζητήσουν μαζί τους. Και ο παίκτης αποφάσισε ότι ο χρόνος του εκεί είχε τελειώσει».

Μάλιστα υπογράμμισε ότι η απόφαση του Γουόκαπ ήταν ειλημμένη και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να επέστρεφε στον Πειραιά: «Ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θα επέστρεφε. Αυτή η απόφαση υπερίσχυσε όλων των υπολοίπων. Επομένως, άσκησε το νόμιμο δικαίωμά του να λύσει μονομερώς το συμβόλαιο, γνωρίζοντας φυσικά ότι θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση, το ύψος της οποίας, εφόσον χρειαστεί, θα έπρεπε να αποφασιστεί από δικαστήριο».

Και στάθηκε στην Ντουμπάι BC: «Η ομάδα που ενδιαφερόταν περισσότερο για εκείνον ήταν η Dubai BC. Και τόσο ο ιδιοκτήτης Αμπντουλά Σαΐντ Τζούμα Αλ Ναμπουντάχ όσο και ο γενικός διευθυντής Ντέγιαν Καμένιασεβιτς ήταν από την αρχή ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να βρεθεί συμφωνία με τον Ολυμπιακό».

Και εξήγησε: «Στο τέλος, είχα έναν παίκτη για τον οποίο δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να κρατήσουν και ο οποίος δεν ήθελε να επιστρέψει και είχε λύσει μονομερώς το συμβόλαιό του. Και υπήρχε μια ομάδα πρόθυμη να διαπραγματευτεί με όρους που θα έδιναν λύση στο πρόβλημα. Έτσι, επιτεύχθηκε μια οικονομική συμφωνία που ήταν καλή και για τις δύο πλευρές. Η Ντουμπάι ήταν ικανοποιημένη, καθώς οικονομικά αποτελεί μια ανερχόμενη δύναμη στην EuroLeague. Και ο παίκτης πήρε αυτό που ήθελε: ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ, για πολλά χρόνια».

Μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις ανέφερε: «Προφανώς, υπήρξαν πολλές διαπραγματεύσεις, μεγάλη ένταση, άυπνες νύχτες, αλλά αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Η νομική ομάδα της Ντουμπάι εργάστηκε σκληρά μαζί με τον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μεταγραφική αποζημίωση στην ιστορία της EuroLeague».

Στη συνέχεια ο Κάρο ήταν αντίθετος στην κριτική που γίνεται και αναφέρει ότι η Ντουμπάι και η Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν προκαλέσει πληθωρισμό στην αγορά της EuroLeague: «Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είναι η εύκολη δικαιολογία που χρησιμοποιούν πλέον οι κορυφαίες ομάδες της EuroLeague: να κατηγορούν την Ντουμπάι και τη Χάποελ για τον πληθωρισμό στην αγορά. Αλλά είναι εντελώς ψευδές. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξοδεύουν σημαντικά περισσότερα χρήματα, όπως και η Αναντολού Εφές. Έχουν συνηθίσει κάθε παίκτης να θέλει να πηγαίνει εκεί και να παίρνουν παίκτες από τις μικρότερες και μεσαίου μεγέθους ομάδες της EuroLeague. Έχουν συνηθίσει να είναι οι ισχυροί, ας το πούμε έτσι. Πάντα έτσι ήταν: το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Τώρα, η Ντουμπάι ή η Χάποελ διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να ανταγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο. Και όσοι είχαν πάντα τον έλεγχο της πίτας, μοιράζοντας τους καλύτερους παίκτες, δεν θέλουν να συμβαίνει αυτό».