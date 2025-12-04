Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι οπαδοί που είχαν μπει στο ΣΕΦ, πριν από την αναβολή
Η αναμέτρηση των Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστικής της EuroLeague, αναβλήθηκε.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με την πολύ δυνατή βροχόπτωση, δεν πτόησε ορισμένου οπαδούς των «ερυθρολεύκων» να μεταβούν στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα από κοντά.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν λίγη ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, ορισμένοι οπαδοί είχαν βρεθεί ήδη στο ΣΕΦ, για να στηρίξουν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στο κρίσιμο παιχνίδι με την τούρκικη ομάδα.
Μάλιστα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε ήδη ενημερώσει πως απέμειναν λιγότερα από 200 διαθέσιμα εισιτήρια για να γίνει sold - out η αναμέτρηση και να γεμίσει για ακόμη μία φορά το φαληρικό στάδιο.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το παιχνίδι αναβλήθηκε, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, για το πότε θα διεξαχθεί.
Η EuroLeague, με σχετική ανακοίνωση, ενημέρωσε με τη σειρά της για τη μη διεξαγωγή του αγώνα με τη νέα ημερομηνία να βρίσκεται στον... αέρα.
