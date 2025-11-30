Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος παραδέχτηκε: «Οι παίκτες δεν με σέβονται!»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς μίλησε για πρώτη φορά μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την απομάκρυνση του Ζοτς από τον πάγκο των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, αποκαλύπτοντας όλες τις λεπτομέρεις που οδήγησαν στο διαζύγιο των δύο πλευρών.

Μιλώντας στο Euronews Srbija, ο διοικητικός ηγέτης της Παρτίζαν ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Δυστυχώς, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον προπονητής της Παρτίζαν. Πριν φύγουμε για την Αθήνα, συγκάλεσα επείγουσα σύσκεψη με όλο το τεχνικό επιτελείο και τον Ζόραν Σάβιτς ως αθλητικό διευθυντή, με ένα και μοναδικό θέμα: τι συμβαίνει με τα αποτελέσματα και πού οφείλεται η έλλειψη σεβασμού προς τον προπονητή από μερικούς παίκτες και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση.

Εκεί ο Ζέλικο ανέφερε ότι οι παίκτες δεν τον σέβονται, ότι η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική, ότι δεν έχει λύση για το πρόβλημα και ότι δεν ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει. Τότε αναφέρθηκε για πρώτη φορά η παραίτηση του ίδιου και του τεχνικού επιτελείου! Εγώ τους εξήγησα ότι δεν είχα συγκαλέσει τη σύσκεψη με θέμα την παραίτηση, ότι αυτό δεν ήταν το θέμα, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να επαναφέρουμε τους παίκτες σε τάξη ώστε να σας σέβονται.

Αμέσως μετά από δική μου πρωτοβουλία, το θέμα της παραίτησης σταμάτησε και το συμπέρασμα ήταν ότι αμέσως μετά την επιστροφή από την Αθήνα θα συναντούσα τους παίκτες και θα τους έλεγα ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, ότι πρέπει να σέβονται τα συμβόλαιά τους, όλα τα συμβόλαια έχουν πληρωθεί έγκαιρα και ότι πρέπει να σέβονται το τεχνικό επιτελείο και να παίζουν για αυτή τη φανέλα, γιατί οι οπαδοί περιμένουν από εμάς νίκες».

«Δεν μπορώ άλλο, δεν με σέβονται»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν συνέχισε μιλώντας για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, το τελευταίο ματς του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητή της Παρτίζαν: «Αυτό ίσως ήταν το δυσκολότερο παιχνίδι της ζωής μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι συνέβαινε όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, το 25-0, όπου όλα στράφηκαν εναντίον μας και ένιωθα σαν να έβλεπα το καράβι μας να χτυπά σε βράχο και να σπάει. Φαινόταν ότι όλοι είχαν καταρρεύσει! Λίγο έλειψε να βουρκώσω όταν είδα σε ποια κατάσταση ήταν εκείνη τη στιγμή. Πήγα στο σπίτι και δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Το πρωί είχα τηλεδιάσκεψη, ήμουν τελείως εξαντλημένος και νευρικός. Τότε (σ.σ. ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς) μου έστειλε μήνυμα "μπορούμε να μιλήσουμε σε τρία λεπτά;" Στο μυαλό μου πέρασε η σκέψη ότι θα μου πει "δεν μπορώ άλλο". Δυστυχώς, αυτό συνέβη.

Μου είπε ότι είχε πάρει την απόφασή του, ότι υποβάλλει παραίτηση, το ανακοίνωσε και στο τεχνικό επιτελείο. Είπε: "το έκανα σκόπιμα τώρα, γιατί ακολουθεί διακοπή, για να έχετε χρόνο. Δεν μπορώ άλλο, οι παίκτες δεν με σέβονται, έχω πρόβλημα υγείας, είμαι κουρασμένος από όλα αυτά. Συναισθηματικά με πονάει, γιατί αγαπώ πολύ την Παρτίζαν και δεν μπορώ να δεχτώ αυτά τα κακά αποτελέσματα". Ειλικρινά, χάθηκα εντελώς. Τον παρακάλεσα να περιμένουμε λίγο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά εκείνος είπε ότι η απόφαση ήταν τελική και δεν θα την αλλάξει. Τότε είπε ότι θα συντάξει μια επιστολή για το κοινό, για να τη δω και να τη δημοσιεύσουμε, γιατί αυτή ήταν η δική του απόφαση. Πετάχτηκα αμέσως στο Βελιγράδι, είδα τις ειδήσεις, προφανώς κάποιος από το τεχνικό επιτελείο το αποκάλυψε. Τότε συγκαλέσαμε έκτακτο Δ.Σ. για την επόμενη ημέρα».