Παρτίζαν: Ο Πάσπαλι είναι ο βασικός υποψήφιος για αθλητικός διευθυντής
Η Παρτίζαν καλείται να καλύψει το κενό που προέκυψε σε διοικητικό επίπεδο μετά την αποχώρηση του Ζόραν Σάβιτς και ο πρόεδρος του κλαμπ, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, επιβεβαίωσε ότι ο εκλεκτός του είναι ο Ζάρκο Πάσπαλι.
«Θα ανακοινώσουμε τον αθλητικό διευθυντή τις επόμενες μέρες. Θα έχω συνάντηση μαζί του και με τους παίκτες ξεχωριστά. Ναι, η πρότασή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι ο Ζάρκο Πασπάλι . Ίσως υπάρξουν και άλλες επιλογές», είπε ο Μιχαήλοβιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Euronews Srbija.
Εκεί αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Ό,τι συνέβη με τον Ζέλικο είναι η μεγαλύτερη ήττα μας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.