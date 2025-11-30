Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, επιβεβαίωσε ότι θα προτείνει τον Ζάρκο Πάσπαλι για τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Η Παρτίζαν καλείται να καλύψει το κενό που προέκυψε σε διοικητικό επίπεδο μετά την αποχώρηση του Ζόραν Σάβιτς και ο πρόεδρος του κλαμπ, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, επιβεβαίωσε ότι ο εκλεκτός του είναι ο Ζάρκο Πάσπαλι.

«Θα ανακοινώσουμε τον αθλητικό διευθυντή τις επόμενες μέρες. Θα έχω συνάντηση μαζί του και με τους παίκτες ξεχωριστά. Ναι, η πρότασή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι ο Ζάρκο Πασπάλι . Ίσως υπάρξουν και άλλες επιλογές», είπε ο Μιχαήλοβιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Euronews Srbija.

Εκεί αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Ό,τι συνέβη με τον Ζέλικο είναι η μεγαλύτερη ήττα μας».