Ο Πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις κατηγορίες ότι ευθύνεται για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς!

Ομπράντοβιτς: Ο Πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις κατηγορίες!
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέμεινε στην απόφασή του, κι έτσι η Παρτίζαν είναι υποχρεωμένη να πορευτεί με διαφορετικό προπονητή, αφού ο Ζοτς υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
Η παραίτηση του Ομπράντοβιτς αιφνιδίασε τους πάντες, ενώ ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, εξήγησε ότι η δύναμη ενός προπονητή μειώνεται με τα χρόνια, ανεξαρτήτως ποιότητας και επιτυχιών.
Πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι πίσω από την αποχώρησή του βρίσκεται ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, λόγω της ανοιχτής υποστήριξης του Ομπράντοβιτς στο φοιτητικό κίνημα.
Ο Βούτσιτς απάντησε στο nova.rs με ειρωνικό τόνο: «Πιθανότατα με κατηγορούν γιατί βοήθησα ώστε ο Ομπράντοβιτς να έρθει στην Παρτίζαν και στη συνέχεια δεν μπλέχτηκα καθόλου. Σιώπησα σε όλες τις φωνές και τις κραυγές, δεν είπα ποτέ ούτε μια λέξη, ενώ παράλληλα η Κυβέρνηση στήριζε σημαντικά την Παρτίζαν».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.