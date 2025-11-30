Ο Πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις κατηγορίες ότι ευθύνεται για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς!

Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αναφέρθηκε στη φημολογία ότι η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχετίζεται με πολιτικούς λόγους.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέμεινε στην απόφασή του, κι έτσι η Παρτίζαν είναι υποχρεωμένη να πορευτεί με διαφορετικό προπονητή, αφού ο Ζοτς υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Η παραίτηση του Ομπράντοβιτς αιφνιδίασε τους πάντες, ενώ ο μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, εξήγησε ότι η δύναμη ενός προπονητή μειώνεται με τα χρόνια, ανεξαρτήτως ποιότητας και επιτυχιών.

Πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι πίσω από την αποχώρησή του βρίσκεται ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, λόγω της ανοιχτής υποστήριξης του Ομπράντοβιτς στο φοιτητικό κίνημα.

Ο Βούτσιτς απάντησε στο nova.rs με ειρωνικό τόνο: «Πιθανότατα με κατηγορούν γιατί βοήθησα ώστε ο Ομπράντοβιτς να έρθει στην Παρτίζαν και στη συνέχεια δεν μπλέχτηκα καθόλου. Σιώπησα σε όλες τις φωνές και τις κραυγές, δεν είπα ποτέ ούτε μια λέξη, ενώ παράλληλα η Κυβέρνηση στήριζε σημαντικά την Παρτίζαν».