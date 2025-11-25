Ο Παναθηναϊκός σκόρπισε την Παρτίζαν με σερί 25-0 κρατώντας τους Σέρβους στους 6 πόντους στην τρίτη περίοδο!

«Οδοστρωτήρας» ήταν ο Παναθηναϊκός AKTOR στο δεύτερο ημίχρονο, όπου παρέσυρε την Παρτίζαν μ’ ένα εντυπωσιακό σερί 25-0, που προκάλεσε τρόμο! Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν με τον Κώστα Σλούκα, τον Κέντρικ Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ στην περιφέρεια πίεσαν πολύ την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μετέτρεψαν το εύθραυστο 52-50 (στο 22.30’’) σε 77-50 (στο 32’.10’’) μέσα σε αποθέωση.

Μάλιστα, κράτησε σε όλο το τρίτο 10λεπτο την Παρτίζαν στους 6 πόντους και σκόραραν για πρώτη φορά από την γραμμή της... φιλανθρωπίας με τον Τζαμπάρι Πάρκερ «γράφοντας» το 77-52 (στο 32.40’’) δίνοντας τέλος στο σερί του τρόμου της ελληνικής ομάδας.

Στο εκρηκτικό τρίτο 10λεπτο όταν ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε επίθεση με τον Κέντρικ Ναν προκαλούσε χάος στον αντίπαλο, με συνέπεια ακόμη και ο «Ζοτς» να αναγκαστεί να καθίσει κάποια στιγμή στον πάγκο, αφού δεν μπορούσε να έχει καμία παρέμβαση στο παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στο «τριφύλλι».

