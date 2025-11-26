Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν φέρνει την ομάδα σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με έναν υποψήφιο να έχει το προβάδισμα.

Κεραυνός εν αιθρία ξέσπασε στις τάξεις της Παρτίζαν καθώς όπως ανέφερε η Mozzart Sport, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλλε την παραίτησή του από τον πάγκο της σέρβικης ομάδας.

Μετά την ήττα στην αναμέτρηση του «Telekom Center Athens» το ποτήρι ξεχείλισε για τον Ζοτς αν και μέχρι στιγμής τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο, καθώς η διοίκηση θα καθίσει στο τραπέζι να ξανασυζητήσει με τον 65χρονο τεχνικό. Όλα συγκλίνουνv ωστόσο, στο ότι μετά από τεσσεράμισι χρόνια παρουσίας, η Παρτίζαν οδεύει προς αλλαγή σελίδας και σε άνοιγμα ενός νέου κύκλου.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος θα κληθεί να διαδεχθεί τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών». Σύμφωνα με πληροφορίες της Mozzart Sport, το όνομα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι εκείνο του Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός, ο οποίος έχει περάσει ξανά από τον πάγκο της Παρτίζαν, χαίρει της αποδοχής των φιλάθλων. Στο διάστημα που ακολούθησε εργάστηκε σε Μπάγερν και Ζαλγκίρις, αποτελώντας σήμερα ένα από τα πιο «δυνατά» ονόματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τρινκιέρι ήταν επίσης στο Βελιγράδι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, χωρίς τότε να συνδέεται η παρουσία του με πιθανή αντικατάσταση του Ομπράντοβιτς. Με την κατάσταση όμως να αλλάζει ραγδαία, η διοίκηση καλείται να κινηθεί άμεσα.