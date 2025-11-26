Ο Ματίας Λεσόρ μέσω Instagram story αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κι έδειξε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία τους.

Κεραυνός εν αιθρία ξέσπασε στις τάξεις της Παρτίζαν καθώς όπως ανέφερε η Mozzart Sport, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλλε την παραίτησή του από τον πάγκο της σέρβικης ομάδας.

Μετά την ήττα στην αναμέτρηση του «Telekom Center Athens» το ποτήρι ξεχείλισε για τον Ζοτς αν και μέχρι στιγμής τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο, καθώς η διοίκηση θα καθίσει στο τραπέζι να ξανασυζητήσει με τον 65χρονο τεχνικό.

Τα νέα, όμως κυκλοφόρησαν γρήγορα, με τον Ματίας Λεσόρ να αφιερώνει μία ανάρτηση στον κορυφαίο προπονητή με τον οποίο συνεργάστηκε στην Παρτίζαν από το 2021 έως και το 2023. Συγκεκριμένα, ανήρτησε κάποιες κοινές τους φωτογραφίες γράφοντας: «Για πάντα ένας θρύλος. Με πίστεψες, όταν δεν το έκανε κανείς».