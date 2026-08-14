Σύμφωνα με τη Mozzart, ο πρώην αναπληρωτής αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, Λούκα Βούλικιτς, θα είναι στο πλευρό του Τσάβι Πασκουάλ στην Ντουμπάι BC.

Από το Βελιγράδι στο Ντουμπάι ο Λούκα Βούλικιτς! Ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν θα είναι στο πλάι του Τσάβι Πασκουάλ στην Ντουμπάι BC, η οποία συνεχίζει την ενίσχυσή της σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με τη Mozzart Sport, ο Σέρβος θα είναι επικεφαλής της αναλυτικής υπηρεσίας στην ομάδα των Εμιράτων. Έχει περάσει από τις μικρές ηλικίες της Παρτίζαν και σπουδές στις ΗΠΑ. Η συμβολή του στην παραμονή του Κάρλικ Τζόουνς στη... μαύρη πλευρά του Βελιγραδίου ήταν κομβική και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Η ομάδα των ΗΑΕ συνεχίζει τις ηχηρές κινήσεις ενόψει της ερχόμενης σεζόν, που σκοπεύει να πρωταγωνιστήσει στη EuroLeague. «Φέραμε τον Λούκα ως 'ελεύθερο παίκτη' που ήταν ελεύθερος να επιλέξει ένα νέο περιβάλλον. Ακούσαμε πολλά καλά πράγματα γι' αυτόν και αποφασίσαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτές τις νέες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς.

Μαζί με τον Βέλιμπορ Νιεγκοβάνοβιτς θα είναι ο δεύτερος Σέρβος που θα πλαισιώσει το προπονητικό επιτελείο του πολύπειρου Καταλανού τεχνικού.