Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτηση του, μία κίνηση στην οποία ο ίδιος είχε προχωρήσει και στη διάρκεια της περσινής σεζόν αλλά τότε οι παίκτες του άλλαξαν γνώμη.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Παρτίζαν. Η «Mozzart» αποκάλυψε πως ο θρύλος του συλλόγου παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία, μία ημέρα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Μία κίνηση που ήρθε λίγους μήνες μετά την πρώτη του παραίτηση. Ο ίδιος, άλλωστε, είχε αποκαλύψει πως είχε υποβάλει την παραίτησή του τον περασμένο Μάρτιο. «Μετά από ένα παιχνίδι που χάσαμε, είπα στους βοηθούς μου ότι "δεν έχω πλέον καμία επιρροή στους παίκτες". Έπρεπε, λοιπόν, να κάνουμε κάτι, και κατά τη γνώμη μου, αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να παραιτηθούμε. Εξήγησα την απόφασή μου στους βοηθούς μου και επικράτησε σιωπή. Θεώρησα πως αυτή η σιωπή σήμαινε "συμφωνούμε"» ήταν τα λόγια του Ομπράντοβιτς.

Τότε, ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς ανέλαβε να του αλλάξει γνώμη. Για να πάρουν σειρά οι παίκτες, ένας προς έναν. «Άρχισαν να με καλούν ένας ένας παρακαλώντας με να αναθεωρήσω. Τους είπα "αν θέλετε πραγματικά να μείνω, πρέπει να αλλάξετε". Μετά καθίσαμε με την ομάδα και μιλήσαμε και αποφασίσαμε ότι έπρεπε να προχωρήσουμε» αποκάλυψε τότε ο Ζοτς.

Η κατάσταση στην Παρτίζαν ξέφυγε από τον έλεγχο

Τα πράγματα, όμως, δεν πηγαίνουν πάντοτε όπως τα θέλουμε. Η Παρτίζαν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και τη φετινή σεζόν, έχοντας πλέον ρεκόρ 4-9, βρισκόμενη στη 18η θέση της EuroLeague.

Με τα ξεσπάσματα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να διαδέχονται το ένα το άλλο. «Κάποιοι παίκτες θα έπρεπε να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό, και τόσος κόσμος έρχεται εδώ, όπως και σε άλλα μέρη, για να μας ακολουθήσει και να δει μια ομάδα που θα παλέψει και έχει την επιθυμία για τη νίκη. Οι λόγοι είναι απλοί, οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους, συμπεριφερόμενοι ανώμαλα» ανέφερε λίγες ημέρες πριν, μετά την ήττα από τη Βιλερμπάν.

Απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο ίδιος ετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Όπως τόνισε, όμως, λίγο πριν την αναμέτρηση του εξήγησαν πως δεν είναι διαθέσιμος. Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς ξέσπασε σε ένα τάιμ άουτ, ενώ στο ματς με τον Παναθηναϊκό την πλήρωσε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς.

Με τις επτά ήττες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της EuroLeague, να αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο Ομπράντοβιτς το δήλωσε τον περασμένο Μάρτιο, όταν τότε ένιωσε πως δεν έχει επιρροή στην ομάδα του. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και τώρα, κάτι που για τον ίδιο αποτελεί κόκκινη γραμμή και φέρνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην Παρτίζαν μετά το 2021, όταν και ανέλαβε.