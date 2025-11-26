Ρογκαβόπουλος στο Gazzetta: «Από την πρώτη στιγμή πιστεύω στην κίνηση που έκανα και ήρθα στον Παναθηναϊκό»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά την πιο ώριμη εμφάνισή του με τον Παναθηναϊκό, μίλησε στο Gazzetta για την προσαρμογή του στην ομάδα, αλλά και την επίδραση του Κένεθ Φαρίντ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε… επίδειξη δύναμης στο Telekom Center Athens, μετατρέποντας το πάντα καρμικό συναπάντημα με την Παρτίζαν σε πράσινη γιορτή. Με μια τρομερή τρίτη περίοδο και επιμέρους σκορ 25-0, το «τριφύλλι» επικράτησε με 91-69, φτάνοντας τις τέσσερις σερί νίκες στη EuroLeague.

Φυσικά οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας, Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσαν τον ρυθμό, όμως ένας από τους παίκτες που σημάδεψαν τη βραδιά ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του με την πράσινη φανέλα, μετρώντας 13 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ.

Μιλώντας στο Gazzetta μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε κυρίως στο κομμάτι της άμυνας, αλλά και στους συμπαίκτες του που βοήθησαν ώστε να αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα της ομάδας. «Η αμυντική συμπεριφορά μας ήταν το κλειδί, αλλάξαμε πάρα πολλά στην άμυνα, τρέξαμε και βρήκαμε εύκολα σουτ. Ο Ναν μας ξεκόλλησε επιθετικά μαζί με τον Σλούκα στη δημιουργία και γι' αυτόν τον λόγο πήραμε αυτό το προβάδισμα. Η Παρτίζαν κόλλησε κάπως στην επίθεση κι εμείς βρήκαμε λύσεις. Είχαμε τον κόσμο μας ο οποίος έδωσε τρομερό push μετά όταν πήραμε ένα ρυθμό και κερδίσαμε σχετικά εύκολα το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα».

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Ρογκαβόπουλος ανέφερε ότι νιώθει ήδη απόλυτα προσαρμοσμένος στο νέο του περιβάλλον, κάτι το οποίο φαίνεται κι από τις συνεχείς όλο και πιο πειστικές και ποιοτικές εμφανίσεις. «Σίγουρα, σίγουρα. Μέρα με τη μέρα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Από την πρώτη στιγμή αισθάνομαι αυτοπεποίθηση. Πιστεύω αυτή την κίνηση που έκανα την πρώτη στιγμή που ήρθα στο Παναθηναϊκό και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Είτε μπαίνοντας είτε όχι, να βοηθάω την ομάδα μου με το καλύτερο που μπορώ».

Τέλος, μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για την παρουσία του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος φαίνεται να έχει φέρει νέο αέρα στην ομάδα προσφέροντας τα συστατικά εκείνα που της έλειπαν μέχρι στιγμής. «Ναι, νομίζω ότι η παρουσία του, η ενέργεια του, η θετικότητά του είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Ο τρόπος που παίζει, εννοείται το ότι είναι σε κάθε φάση μέσα, το ότι παίζει τόσο δυνατά, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν το είχαμε λόγω τραυματισμών. Ήρθε, βοήθησε πάρα πολύ. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα παιδιά από τους τραυματίες να επιστρέψουν για να διαμορφωθεί φουλ το ρόστερ μας στα παιχνίδια».