Ρογκαβόπουλος: «Αν κληθώ στην Εθνική τον Φεβρουάριο, θα δώσω το παρών»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δήλωσε ότι θα ενισχύσει την Εθνική Ανδρών στο δεύτερο «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027, εφόσον κληθεί.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Παρτίζαν, γεμίζοντας τη στατιστική του με 13 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ, για τους «πράσινους» που έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague.

Μιλώντας στην κάμερα της NOVA, ο Ρογκαβόπουλος τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση: «Ήταν μια σημαντική νίκη. Θέλαμε να κλείσουμε έτσι τη βδομάδα πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, να ηρεμήσουμε και με καθαρό μυαλό να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια».

Σε ερώτηση για το 25-0 σερί και την άμυνα του Παναθηναϊκού, απάντησε: «Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο. Βελτιωθήκαμε πολύ στη συνέχεια, βρήκαμε αιφνιδιασμούς και σκοράραμε μεγάλα καλάθια. Ο Ναν μας ξεκόλλησε επιθετικά, όπως κάνει πάντα».

Για την προσωπική του απόδοση, ανέφερε: «Είμαι πολύ ευγνώμων που με εμπιστεύεται η ομάδα, ό,τι και να κάνω. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ, ό,τι κι αν συμβεί».

Όσον αφορά την Εθνική ομάδα που στρέφεται στις αναμετρήσεις με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, ανέφερε: «Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Ζήση. Τον Φεβρουάριο, στο επόμενο παράθυρο, αν κληθώ, θα δώσω το παρών».