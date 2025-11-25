Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, είναι οι άνθρωποί μου»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρά την ήττα της Παρτίζαν από τον Παναθηναϊκό δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την υποδοχή από τον κόσμο των «πράσινων».

Με τρομερή 3η περίοδο και σερί 25-0 ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την Παρτίζαν (91-69) και έστησε πάρτι στο Telekom Center έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε μετά την απογοητευτική εικόνα της ομάδας του που έφερε και την ήττα, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το τριφύλλι και την υποδοχή που έχει κάθε φορά στην Αθήνα

Αναλυτικά

«Παίξαμε δύο διαφορετικά ματς. Στο πρώτο μισό ήταν πολύ καλό μπάσκετ και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς στο τρίτο ματς παίξαμε πολύ άσχημα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικά. Έχουν πολύ καλή ομάδα και έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ. Συγχαρητήρια και τους εύχομαι τα καλύτερα».

Για την αιτία: «Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Πολύ, πολύ καλή. Είναι κάτι ξεχωριστό το να παίζεις μπάσκετ εκεί. Μετά την πρώτη περίοδο δεν σκοράραμε άλλο τρίποντο, νομίζω ήταν 0/17. Ποιος ο λόγος; Κάποια ήταν ελεύθερα, κάποια άσχημα. Το πρόβλημα είναι κάτι που δεν το ξέρω τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι ίδιοι παίκτες που έπαιξαν την πρώτη περίοδο και σκόραραν 31 πόντους, έπαιξαν και στην τρίτη περίοδο και έβαλαν 6 πόντους. Το να το καταλάβεις και να το εξηγήσεις είναι δύσκολο».

Για να σταματήσει το αρνητικό σερί: «Δεν ξέρω. Μέχρι τώρα σκεφτόμουν και πίστευα πως η λύση είναι το να δουλεύεις σκληρά στο παρκέ. Αυτή ήταν η λύση. Τώρα με αυτό το πρόγραμμα είναι δύσκολο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάντα εξαρτάται από το κίνητρο και την θέληση να παίξεις. Το βασικό είναι αν θα βοηθήσει η εμπειρία μου. Πρέπει να θες να παίζεις σκληρά ακόμα και όταν χάνεις».

Για την υποδοχή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον σεβασμό προς το πρόσωπό του: «Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ έχω ανθρώπους που έρχονται στην προπόνηση το πρωί, είναι άνθρωποί μου. Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Ευχαριστώ τους πάντες για τα χειροκροτήματα και τον σεβασμό».