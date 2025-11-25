Σαν γυμνό ηλεκτροφόρο καλώδιο

Ο Νίκος Παπαδογιάννης δηλώνει έκθαμβος από τη μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού στα τέσσερα παιχνίδια που ακολούθησαν την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ.

Mέχρι που ξημέρωσε στο ΟΑΚΑ η F-Day, η μέρα της άφιξης του Κένεθ Φαρίντ από τη μακρινή Τζακάρτα στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός είχε την κακή συνήθεια να κάνει τους αντιπάλους του να μοιάζουν καλύτεροι απ’ ότι είναι: τη Μπαρτσελόνα, τη Βίρτους, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Μονακό, τον ελλιπή Ολυμπιακό του Οκτωβρίου, ακόμα και μερικά από τα θύματά του (Βασκόνια, Βιλερμπάν, Μακάμπι, Μπάγερν). Όλους, εκτός από την Εφές.

Από τότε που βρήκε το «πεντάρι» που του ταιριάζει, και ξανάγινε ομάδα με λογική και ευαισθησία, απέκτησε το ακριβώς αντίθετο χαρακτηριστικό. Όποιον βρίσκει στο διάβα του, τον μετατρέπει σε σκορποχώρι: τη Ρεάλ, την Παρί, τη Ντουμπάι, τώρα και την Παρτίζαν.

Η ίδια Ρεάλ που απόψε αποκαθήλωσε «εκτός έδρας» την πρωτοπόρο Χάποελ έβαλε όλους κι όλους 77 πόντους στην έδρα της, η επικίνδυνη Ντουμπάι δέχθηκε σερί 26-2 σε ένα σκάρτο δεκάλεπτο, ενώ η ομάδα του ευαγγελιστή Ζέλικο έμεινε 8,5 λεπτά δίχως πόντο.

Τέσσερις σερί θρίαμβοι, αναρρίχηση στο ρετιρέ έστω με δύο συγκατοίκους, άπλετη αισιοδοξία, ανέφελος ουρανός ακριβώς 20 μέρες από τότε που ο ίδιος ο αρχηγός της ομάδας δήλωνε ότι ντρεπόταν. Ο Φαρίντ δεν θα γίνει ποτέ αρτίστας τύπου Κέντρικ Ναν, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε δεύτερο Ναν του Παναθηναϊκού: ο άνθρωπος που διώχνει τα σύννεφα και που κάνει τους πάντες να νιώσουν πιο δυνατοί.

Ας μη ξεχνάμε, ότι αυτό το 4-0 οι «πράσινοι» το σκάρωσαν δίχως Χολμς, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλο, ενώ τις δύο τελευταίες νίκες, +22 και +21 αντίστοιχα, τις πέτυχε με τον Τσέντι Όσμαν παροπλισμένο. Και όμως, όλα λειτουργούν ρολόι.

Ο Ρογκαβόπουλος έρχεται από τον πάγκο και προσφέρει αυτά στα οποία ειδικεύεται (13 πόντους σε οικονομική συσκευασία), ο εργάτης πολυτελείας Χουάντσο μαζεύει τα ριμπάουντ σαν να έχει μαγνήτες στα χέρια (15 απόψε), ο Μήτογλου αξιοποιεί την ξενοιασιά που πλέον νιώθει, ο Γκραντ είναι ξανά ο Γκραντ.

Και ο Κέντρικ Ναν είναι ξανά ο εαυτός του, δηλαδή ο MVP. Χωρίς νεύρα, αλλά με νεύρο που τον κάνει να μοιάζει σαν ηλεκτροφόρο καλώδιο. Με τι χρώματα θα γραφόταν το στόρι του Νοέμβρη εάν δεν τραβούσε ο Παναθηναϊκός το λαχείο με τα μούσκουλα και τα κοτσιδάκια; Δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Το σερί 25-0 που αποτελεί ρεκόρ για τα χρονιά της Euroleague κράτησε την Παρτίζαν άποντη επί 8:33 και καθήλωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου, με το πρόσωπο κατακόκκινο και με το μυαλό να ταξιδεύει σε κάποιο έρημο νησί. Αμφιβάλλω αν ο «Ζοτς» θα είναι προπονητής της Παρτίζαν την επόμενη φορά που θα περάσει από το παλιό του σπίτι στην Αθήνα.

Η ομάδα του έπαιξε απόψε μάλλον μπάσκετ Άταμαν, παρά μπάσκετ Ομπράντοβιτς. Απείλησε όσο ο Παναθηναϊκός της έδινε δικαιώματα και όσο έβρισκε ελεύθερα σουτ, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή, αλλά στη συνέχεια υποκλίθηκε στην πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτού του Νοέμβρη και στον γκραν καπιτάν που (στα δικά μου μάτια) έχει στο τσεπάκι του τον τίτλο του «παίκτη του μήνα».

Στις τέσσερις παραστάσεις του αμέσως μετά από εκείνο το «ντρέπομαι» της ερυθρής Μπεογκράντσκα (στην οποία θα δοκιμαστεί αύριο ο Ολυμπιακός), ο Κώστας Σλούκας έγραψε 48 πόντους, μοίρασε 29 ασίστ με τις 10 αποψινές, υπέπεσε σε 6 λάθη όλα κι όλα, μη σας πω ότι μέσα στην τούρλα μάζεψε και 3+3+3+3 ριμπάουντ.

Τα ποσοστά του σε αυτό το κρεσέντο: 10/14 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 10/11 σουτ. Η αισχύνη άφησε τη θέση της στην υπερηφάνεια. Με τη φόρα που έχει πάρει ο Σλούκας, δεν θα εκπλαγώ αν εμφανιστεί απρόσκλητος στη Θεσσαλονίκη για να υπηρετήσει ξανά και την «επίσημη αγαπημένη» του Σεπτέμβρη.

Όμως, όχι. Για τον Σλούκα και τους βετεράνους συμπαίκτες του, προέχει η ανάπαυση και η ανασυγκρότηση. Ο αγώνας με την επικινδυνη Βαλένθια απέχει ένα δεκαήμερο, ενώ η επόμενη στενωπός, οι απανωτές δοκιμασίες στο Μιλάνο και στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου πριν από την επίσκεψη του Δημήτρη Ιτούδη στο ΟΑΚΑ, θα βρουν τον Παναθηναϊκό πλήρη. Και πιθανότατα πρωτοπόρο στη βαθμολογία.

Tα υπόλοιπα, για τον Παναθηναϊκό, για τον Ομπράντοβιτς, για το αυριανό κόκκινο ντέρμπι του Βελιγραδίου, για την Εθνική και για τους «αιώνιους» της Θεσσαλονίκης, θα τα ακούσετε εφ’ όσον συντονιστείτε στο Gazz Floor, με ένα κλικ εδώ. Η αγαπημένη σας εκπομπή επιστρέφει το βράδυ της Τετάρτης, με τη λήξη του αγώνα Ερ. Αστέρα – Ολυμπιακού και ξανά το απόγευμα της Πέμπτης στις 16.15. Για το εβδομαδιαίο Old School θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, αν και το προηγούμενο παραμένει στην επικαιρότητα.