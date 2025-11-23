Ο Φρανκ Νιλικίνα θα αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, σε αντίθεση με τον Σακίλ ΜακΚίσικ όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Θεσσαλονίκη στην 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, την προσεχή Τετάρτη (26/11 - 20:30).

Εκεί όπου οι Πειραιώτες, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, δε θα έχουν τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός δεν αγωνίστηκε ούτε κόντρα στην Παρί και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ, πως δε θα τον έχει μαζί του στο Βελιγράδι.

Εκεί που θα είναι όμως ο Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ προφυλάχτηκε στη Θεσσαλονίκη, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να ενημερώνει πως θα είναι στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

«Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος (σ.σ. με την εμφάνιση του Λι). Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια γιατί όλα πρέπει να τα κερδίσουμε. Όταν λοιπόν κάποιος με την απόδοσή του συντελεί στο να κερδίζει η ομάδα, αυτομάτως είναι πολύ σημαντικός. Ταυτόχρονα ήταν εκτός ο Νιλικίνα, καθώς στο ματς με την Παρί είχε επιστρέψει από τραυματισμό και πιέστηκε λίγο. Οπότε με βάση αυτό μπράβο του, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και βοήθησε την ομάδα να κερδίσει» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος συνέχισε αναφερόμενος στους Νιλικίνα και ΜακΚίσικ.

«Ο Νιλικίνα θα είναι καλά. Ο ΜακΚίσικ όχι» ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα.