Ολυμπιακός: «Μόνο σεβασμός για την κυρία Χάιδω»
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Ηρακλή με 78-68 για την 1η αγωνιστική της Basketball League. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», το οποίο ήταν κατάμεστο.
Ο Ηρακλής λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, παρουσίασε τη νέα του μασκότ, η οποία είναι μία γιαγιά. Η μασκότ αυτή, είναι εμπνευσμένη από την κυρία Χάιδω, η οποία είναι αμέτρητα χρόνια στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας.
Η κυρία Χάιδω, βρέθηκε (όπως πάντα) στο γήπεδο και αποθεώθηκε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε ένα ποστάρισμα στα social media, με το οποίο εξέφρασε τον σεβασμό της για αυτή.
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού
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