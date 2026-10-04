Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στα social media και εξέφρασε τον σεβασμό της για την κυρία Χάιδω.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Ηρακλή με 78-68 για την 1η αγωνιστική της Basketball League. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», το οποίο ήταν κατάμεστο.

Ο Ηρακλής λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, παρουσίασε τη νέα του μασκότ, η οποία είναι μία γιαγιά. Η μασκότ αυτή, είναι εμπνευσμένη από την κυρία Χάιδω, η οποία είναι αμέτρητα χρόνια στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας.

Η κυρία Χάιδω, βρέθηκε (όπως πάντα) στο γήπεδο και αποθεώθηκε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε ένα ποστάρισμα στα social media, με το οποίο εξέφρασε τον σεβασμό της για αυτή.