Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Ηρακλή και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.

Νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Θεσσαλονίκη και το «Ιβανώφειο». Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενήθηκε από τον Ηρακλή για την πρεμιέρα της GBL και πήρε τη νίκη με 78-68.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, την πρώτη φορά που αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, είναι ένας εξαιρετικός point guard που με βάση τα στοιχεία που είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια (σε Ερυθρό Αστέρα και Μπασκόνια), ταιριάζει «γάντι» στη φιλοσοφία του Μπαρτζώκα.

Στα πρώτα του παιχνίδια είναι καλός οργανωτικά, αλλά στα στοιχεία του παιχνιδιού, δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα. Κόντρα στον Ηρακλή, έδειξε ότι είναι ένας all around guard, καθώς σκόραρε αρκετά, μάζεψε πολλά ριμπάουντ και μοίρασε ασίστ.

Ο ΜακΙντάιρ αγωνίστηκε για 30 λεπτά στο «Ιβανώφειο» και τελείωσε το ματς με 12 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.