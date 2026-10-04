Λούκιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη σεζόν και τον κρατήσαμε στους 78 πόντους»

Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Ζόραν Λούκιτς μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Ολυμπιακό σοτ Ιβανώφειο.

Ο Ολυμπιακός πήρε το «διπλό» στο Ιβανώφειο επικρατώντας με 78-68 του Ηρακλή στο ματς της πρεμιέρας της GBL.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο προπονητής του «Γηραιού», Ζόραν Λούκιτς, μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, αλλά και για όλα όσα πρέπει να διορθώσει ο Ηρακλής.

Αναλυτικά

«Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από εμάς. Είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη σεζόν. Εμείς αρχίσαμε σωστά το παιχνίδι, όμως σε κάποια σημεία χάσαμε τη σύνδεσή μας και σίγουρα αυτό ήταν κάτι που μας κόστισε, όπως και κάποιες αποφάσεις που πήραμε στην επίθεση.



Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, όμως δεν μπορέσαμε να έχουμε τη συνέχεια που θέλαμε στο παιχνίδι μας. Αυτό που κρατάω είναι ότι κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 78 πόντους. Είναι μία ομάδα που σκοράρει φέτος περίπου 98-98,5 πόντους κατά μέσο όρο και από αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένος.



Θα πρέπει να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις. Χάσαμε κάποιες βολές, χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ και όταν παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών».



Για τη συνέχεια και όσα χρειάζεται να διορθώσει ο Ηρακλής: «Σίγουρα θα είναι μία πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, με πάρα πολλά παιχνίδια. Είδατε όλοι τι συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η λίγκα είναι πάρα πολύ δυνατή, τόσο σε επίπεδο παικτών όσο και προπονητών. Εμείς παρακολουθούμε τι γίνεται, αλλά αυτό που κοιτάμε είναι το δικό μας σπίτι, τον δικό μας καθρέφτη. Ό,τι χρειάζεται διόρθωση, θα το διορθώσουμε.



Σήμερα σίγουρα δεν ήμασταν τέλειοι, αλλά δεν ήμασταν και κακοί. Όταν παίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως, πρέπει να είσαι πολύ, πολύ καλύτερος. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από το σημερινό παιχνίδι, γιατί πάντα λέω στους παίκτες μου ότι μαθαίνεις από τις ήττες και όχι από τις νίκες. Αυτή η ήττα θα μας βοηθήσει πολύ».



Για την ΜΖΤ και την ενασχόλησή του με τις ακαδημίες: «Για μένα ήταν ενδιαφέρον, γιατί ξεκίνησα ως προπονητής με μικρά παιδιά πριν από 25 χρόνια. Μου ζήτησαν να βοηθήσω και φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν έχω κάποιες ιδέες για τους προπονητές, αν μπορώ να δώσω κίνητρο στα παιδιά και να βοηθήσω στην ανάπτυξη της ακαδημίας, θα το κάνω.



Όσον αφορά το FIBA Europe Cup, πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Πρώτο παιχνίδι με τη ΜΖΤ. Δεν είναι εύκολο, ειδικά εκτός έδρας, αλλά θα πάμε εκεί και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να κάνουμε κάτι καλό».