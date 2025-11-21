Παναθηναϊκός: Το «δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοιου είδους ματς» του Άταμαν και η φήμη για day off (vid)
Ο Παναθηναϊκός με κορυφαίους Ναν (22π.), Γκραντ (15π.) και Σλούκα (15π., 5ασ.) και παίζοντας εντυπωσιακή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι (103-82).
Μετά το τέλος του ματς ο Έργκιν Αταμάν μίλησε στα αποδυτήρια και στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα όπως αναφέρει και η ανάρτηση των πράσινων υπάρχει... φήμη πως κάποιος ζήτησε day off.
«Kαλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε καλή επιθετική άμυνα, ανεβάσαμε τον ρυθμό μας αμυντικά. Επίσης στην επίθεση παίξαμε πολύ καλύτερα. Και δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοιου είδους παιχνίδι, αλλά κάνατε καλή δουλειά. Συγχαρητήρια», ανέφερε.
Locked-in defense, smarter decisions, and a group that refused to slow down. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 21, 2025
P.S.: Rumor has it someone mentioned “day off” again… but did it actually happen? 👀
Watch Coach Ergin Ataman’s full post-game speech exclusively on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD37wn 📲… pic.twitter.com/PIhu57mBry
