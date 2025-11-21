Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την ομιλία του Άταμαν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC.

Ο Παναθηναϊκός με κορυφαίους Ναν (22π.), Γκραντ (15π.) και Σλούκα (15π., 5ασ.) και παίζοντας εντυπωσιακή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη κόντρα στην Ντουμπάι (103-82).

Μετά το τέλος του ματς ο Έργκιν Αταμάν μίλησε στα αποδυτήρια και στάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα όπως αναφέρει και η ανάρτηση των πράσινων υπάρχει... φήμη πως κάποιος ζήτησε day off.

«Kαλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε καλή επιθετική άμυνα, ανεβάσαμε τον ρυθμό μας αμυντικά. Επίσης στην επίθεση παίξαμε πολύ καλύτερα. Και δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοιου είδους παιχνίδι, αλλά κάνατε καλή δουλειά. Συγχαρητήρια», ανέφερε.