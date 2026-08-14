Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε εξέφρασε την ανυπομονησία του για το πρώτο παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μοιράστηκε στο YouTube όλο το backstage από την άφιξή του στην Αθήνα και όχι μόνο.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις από μεταγραφικής άποψης για τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος ψηλός των «πράσινων» δείχνει ενθουσιασμένος για το νέο βήμα στην καριέρα του προερχόμενος από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Συγκεκριμένα, ο Γιαμπουσέλε διαθέτει κανάλι στο YouTube όπου μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς του με τους θαυμαστές του με τίτλο «Summer with the bear», καθώς «Dancing Bear» είναι το παρατσούκλι που έχει από μικρός.

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς στο επίκεντρο βρέθηκε ο Παναθηναϊκός και το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα, όπου υπήρξαν πλάνα από την άφιξή του στην Ελλάδα, τις ιατρικές εξετάσεις του για λογαριασμό του τριφυλλιού, αλλά και από την ξενάγησή του στο Telekom Center Athens με τον νέο παίκτη του κόουτς Ομπράντοβιτς να μοιράζεται τις πρώτες του σκέψεις.

«Είναι ομάδα που έχει μερικούς από τους πιο παθιασμένους οπαδούς στην EuroLeague. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο αεροδρόμιο, που ήταν μια ωραία έκπληξη. Βγάλαμε μερικές φωτογραφίες και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες κι αυτό πραγματικά μου έδωσε την επιβεβαίωση ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Το βλέπω ως ένα νέο κεφάλαιο. Εδώ θα περάσω τα επόμενα τρία χρόνια. Θα είναι τρελά εδώ. Ο κόσμος θα είναι όρθιος σε όλο το παιχνίδι, θα έχει μπάνερ, θα έχει συνθήματα, θα έχει τύμπανα. Ανυπομονώ πραγματικά για το πρώτο παιχνίδι. Οι φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού είναι πολύ υψηλές. Οι οπαδοί θα περιμένουν πολλά από εμάς και θα τους δώσουμε τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα στο βίντεο ο Γιαμπουσέλε μοιράζεται και στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο παρέα με τον συμπατριώτη του και συμπαίκτη του πλέον, Ματίας Λεσόρ και τις οικογένειές τους.