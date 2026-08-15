Ο Μπράνκου Μπάντιο προετοιμάζεται ενόψει της νέας σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κάνοντας σκληρή προπόνηση. Δείτε το video.

Ο Μπράνκου Μπάντιο... φουλάρει τις μηχανές ενόψει της νέας απαιτητικής χρονιάς με τον Παναθηναϊκό! Ο Σενεγαλέζος διεθνής προπονείται σκληρά εστιάζοντας στα βάρη, στο τρέξιμο και στα τελειώματα.

Ο Μπάντιο εξαργύρωσε την τρομερή περυσινή χρονιά με τη Βαλένθια υπογράφοντας στο Τριφύλλι. Ο 27χρονος αθλητής ήταν ο εκλεκτός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να καλύψει -κατά κόρον- τα αμυντικά κενά της περιφέρειας των Πρασίνων.

Περίπου έναν μήνα και κάτι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Αφρικανός γκαρντ δημοσίευσε ένα video στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου προπονείται εντατικά για να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.