Μπάντιο: «Λιώνει» στην προπόνηση ο παίκτης του Παναθηναϊκού (vid)
Ο Μπράνκου Μπάντιο... φουλάρει τις μηχανές ενόψει της νέας απαιτητικής χρονιάς με τον Παναθηναϊκό! Ο Σενεγαλέζος διεθνής προπονείται σκληρά εστιάζοντας στα βάρη, στο τρέξιμο και στα τελειώματα.
Ο Μπάντιο εξαργύρωσε την τρομερή περυσινή χρονιά με τη Βαλένθια υπογράφοντας στο Τριφύλλι. Ο 27χρονος αθλητής ήταν ο εκλεκτός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου να καλύψει -κατά κόρον- τα αμυντικά κενά της περιφέρειας των Πρασίνων.
Περίπου έναν μήνα και κάτι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Αφρικανός γκαρντ δημοσίευσε ένα video στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου προπονείται εντατικά για να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
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